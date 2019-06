Leu, défenseur des droits des détenus : "Pourquoi je suis contre la restauration de la peine de mort (...) L'État doit construire des prisons privées pour pouvoir indemniser les victimes d'erreur judiciaire"

De retour dans la société après plusieurs séjours carcéraux, Leu (Il préfère être appelé ainsi) a porté le combat de la défense des droits des détenus. À la tête du mouvement Salam Redemption, ce repenti qui jure qu'il ne retournera plus jamais en prison, s'est mis au service de ses anciens camarades d'infortune. Dans un entretien à Dakaractu, il y dénonce les conditions "exécrables" des détenus et alerte sur le fait qu'aucune amélioration n'est notée malgré les discours. À en croire Leu, les prisonniers qui dormaient accroupis sont aujourd'hui obligés de rester debout pour le faire. Une situation inédite qu'il explique par la promiscuité et le taux élevé des détenus qui dépasse la capacité d'accueil de nos prisons. Pour cet ex-taulard, des mesures s'imposent pour mettre fin à ce calvaire que vivent au quotidien les détenus. Il propose la révision de la loi Latif Guèye qui, à son avis, a participé à encombrer les prisons. De même, Leu se prononce en faveur de la construction de nouvelles maisons de correction qui permettront de déconcentrer un peu les actuelles prisons, mais aussi de permettre à l'État de pouvoir indemniser les victimes d'erreur judiciaire.

Sur le débat de la restauration de la peine de mort, Leu relève une méconnaissance du système judiciaire de la part de ses défenseurs. "L'état actuel dans lequel se trouve notre système judiciaire ne milite pas en faveur de la restauration de la peine de mort", tient-il à attirer l'attention de ses concitoyens "qui doivent savoir qu'ils risquent d'être les victimes expiatoires de l'application d'une telle disposition".