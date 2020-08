Lettre ouverte aux Sa’aba APR écartés et aux Garmi de Macky2012 évincés...

Ce sur quoi je souhaiterais partager avec vous, c’est assurément au sujet de l’échéance véritable du pays. A mon avis, il y a des raisons de penser que celle-ci demeure 2022 et nullement 2024 !







Et pour cause ! 2022 correspond à la fin légale du mandat légitime du Parlement actuel. Cela veut dire à mon humble avis que l’heure du Bilan national et populaire de la Seconde Alternance, ce ne sera nullement la question polémique, suspecte et saugrenue du faux-débat sur le 3ème Mandat, mais l’évaluation rigoureuse de l’Appareil législatif dont la Majorité avait vocation de faciliter, tant à l’Exécutif qu’au Judiciaire, la réalisation des Réformations stratégiques et des Ruptures nécessaires qui avaient été à l’origine de la Seconde Alternance.







C’est la raison pour laquelle, le Renouvellement du Parlement dont le Mandat de 5 ans s’achève en 2022 – coïncide avec l’Heure de Vérité. En Côte d’Ivoire, le Mandat du Parlement n’est pas terminé, c’est celui du Président qui est achevé, d’où l’actualité malheureuse de cette question du 3ème Mandat. IL en est de même pour la Guinée. Mais au Sénégal, c’est la question de la fin du Mandat du Parlement qui constitue l’Enjeu principal du moment, et pas du tout celle dudit 3ème Mandat….







Partant, il y a des raisons de croire que la Profession de Foi ainsi que les Engagements sur la Gouvernance Sobre et Vertueuse, sans oublier la question de la Réduction du Mandat présidentiel de 7 à 5 ans, vont revenir au premier plan – si ce n’est pas déjà fait !







L’équation présente des Forces Vives pourrait donc être la suivante : Echanger - non sur une « 3ème Alternance », à la manière de bien des Bojo Bojo de l’Opposition comme des Infiltrés et/ou Transhumants tapis au cœur du Pouvoir – mais sur les Voies et Moyens, Objectifs et Méthodes susceptibles de réaliser l’Alternative qui était la Raison d’être de la 2ème Alternance. Il ne s’agit donc point d’Abolir la Seconde Alternance, mais de s’interroger sur les stratégies les plus à même de l’Accomplir (pour parler comme L’Evangile selon Matthieu, 5, 17…).







Autrement dit, ce que cherchent la plupart des Opposants, des Transhumants et des Infiltrés, de même que certaines Organisations de la Société Civile que je me permets de nommer « Sociétés Civiles mange-mil », ce n’est pas d’Accomplir la 2ème Alternance, c’est-à-dire de Réaliser par des Actes et des Mesures, des Ruptures efficientes et des Pratiques probantes, l’historique Profession de Foi du Candidat de la Coalition Macky 2012, mais plutôt de se procurer des sinécures ou d’obtenir des postes et des financements Ni Rekk Mbaa Nii !







Or donc, dans la mesure où les erreurs bénignes autant que les fautes graves de l’Equipe actuelle au nom de la Seconde Alternance vous engagent autant que Nous Tous et Toutes, - n’est-ce pas ? – de même que le Programme Yoonu Yokkuté, la Gouvernance Sobre et Vertueuse, etc., sans oublier la Réduction du Mandat présidentiel de 7 à 5 ans, le moment n’est pas à la déprime ni à l’insolence encore moins à la rancœur ou aux insultes et aux dénonciations calomnieuses, sinon aux règlements de comptes par presse ou publications interposées…







En résumé, le défi sénégalais actuel n’est pas la fausse polémique sur le 3ème Mandat présidentiel en 2024, mais l’épreuve-test du Renouvellement du Parlement en 2022 en vue d’Accomplir la 2ème Alternance selon les règles de la loi non-écrite de Samba Gelaajo Jeegi : Ndiimaagu Neddo Ko Golle E Balle ! Voilà les questions que je me pose ainsi que les problématiques et les équations. Les réponses viendront de l’écoute avec modestie et humilité, mais aussi Discernement et Xam Xam ou Gandàl de tous les Acteurs et Protagonistes de la 2ème Alternance… Nul n’a la Solution, ni les recettes, mais il y a lieu de reconnaître que depuis le temps du Mouvement étudiant en France, nous avons quand même Appris ! S’entend, de nos erreurs et de nos fautes…un tant soi peu ! Notre Jaar Jaar, de même qu’une Approche critique, autocritique et prospective de la Seconde Alternance, voilà sans doute notre principal outil de travail et de concertation en vue d’épargner au Sénégal, les dérapages en cours au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire…











Merci encore à vous ! So Woona Allaa Fof Ko Mere, Am Déet ?











Pr. Malick Ndiaye, Sociologue, UCAD



Coordonnateur du Comité d’Initiatives des Intellectuels du Sénégal - CIIS



Membre du Comité Directeur du Front des Citoyens pour la Refondation de la République – FC2R



Dakar, le 25 août 2020