Lettre ouverte aux Pr Camille Locht et Jean-Paul Mira.

Merci Messieurs !

J’ai suivi avec intérêt votre interview sur la LCI.

Merci de m’avoir OUVERT les yeux sur la réalité du monde.

En me prenant pour une citoyenne du monde, je pensais que tous les hommes naissaient libres et égaux.

En tant qu’Africaine ouverte et tournée vers l’avenir, j’expliquais certaines tares du monde par des erreurs, le manque de discernement et le manque d’éducation.

Je pensais naïvement que le Siècle des Lumières avait illuminé les esprits les plus obtus.

La teneur de votre interview m’à fait comprendre qu’il n’en était rien.

Que je me trompais complètement, que les regards n’ont pas changé, que l’esprit est resté le même.

Qu’à vos yeux, vous éminents scientifiques, l’Afrique, les Africains, les prostituées africaines ne sont qu’un vaste champ d’expérimentation.

Quand l’Occident est malade, il faut saigner l’Afrique.

Vaccinons, tuons de l’africain mais il faut sauver les maîtres du monde.

Je vous conseille pendant que c’est encore possible d’en profiter parce que l’Afrique vous dit STOP!

Déjà les terribles pronostics des plus grands observateurs occidentaux sur la propagation du Covid-19 ne se sont pas encore réalisés.

Et même si c’est le cas, on s’en relèvera et c’est avec délectation qu’on vous donnera un coup de pied sur vos derrières.

Ne vous en déplaise l’Afrique sortira un jour de cette pauvreté provoquée et ses dignes fils gouverneront un monde plus juste.

Une Africaine indignée