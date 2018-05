Lettre ouverte au maire de la commune : La Médina n’est pas à vendre, Bamba Fall !

Medina le 1 mai 2018,



Monsieur le maire Bamba Fall,



Je suis un citoyen Medinois, qui souhaite comprendre la situation qui fait l’actualité dans notre commune.



Nul n ignore que vous êtes le premier magistrat de notre commune la Medina. Nous sommes tous d’accord que votre rôle est de veiller au bien être être , à la sécurité des Medinois entre autres. Nous comprenons aussi que la Medina n est pas à vendre. Elle n’appartient à aucun parti politique encore moins un politicien de quelques bord que se soit d ailleurs J’ai toujours cru que l’école doit être un espace d’apprentissage et un lieu d’épanouissement pour les élèves mais je constate le contraire dans notre commune la Medina.



Après le centre commercial construit dans l’espace scolaire de l’école Nago Samb, l’ immeuble des Chinois dans l école des champs de courses et la suppression définitive de l’école Mamour Diakhate ex Medina 2, aujourd’hui je vois un projet de terrain synthétique dont nous ignorons la finalité à l’intérieur de l’école Alassane Ndiaye Alou ex Médina 1. Sans parler des restaurants que je croyais scolaires sont construits dans l enceinte du complexe école Médina.

Helas ceux sont des restaurants fast food privés tenus par des étrangers qui fonctionnent jusqu à des heures tardives de la nuit .



Ou est la sécurité des élèves ?



Ceci m’amene à me demander monsieur le maire de la commune de la Medina :



Est ce que vous avez un problème avec les écoles de la Medina ?



La Médina n’est pas à vendre monsieur le maire, c est un patrimoine un leg que vous et nous avons le devoir de conserver pour les générations futures. Ce patrimoine n est pas à vendre ni à détruire ou supprimer .



Je me questionne et je demande à la mairie des réponses en tant que citoyen Medinois ?



Il faut que le contenu du projet terrain synthétique signe depuis 2014 soit dévoilé au Medinois ?



Pourquoi la mairie ne finance t elle pas seule ce projet avec toutes les rentrées de flux financiers importants, des dizaines de millions par années en termes de #Djiouty et autres entrée durant les locations des voix public en période de fête ?



Pourquoi vouloir recourir à un partenaire inconnu lisez bien le contrat signe ?



C est quoi la contre partie ?



C est qui ce partenaire ? Quel est son activité ?



Le terrain synthétique a t il un coût ?

Budget prévisionnel est de combien ? Est une dette à rembourser ou business entre la mairie et le partenaire x ?

Est ce un cadeau offert par le partenaire X à notre commune ?



Quelle est la contre partie si c est le cas ?



Soyons lucide mes amis , il n y a rien de politique . On ne peut pas signer un contrat avec un inconnu nommé partenaire. Il est qui ce partenaire ? Il fait quoi ce partenaire ?



La mairie a t elle paye X gratuitement ou doit elle donné autre chose ( et quoi ?) à contre partie ?



Ne nous voilons pas la face . Il faut que la lumière soit faite . Je demande a la

Mairie de laissez notre terrain demeurer #public . Nous ne voulons pas de privatisation de nos espaces publiques à la Medina.



Que vont devenir les Medinois sportifs du dimanche qui ont toujours connu le terrain Maracana vielle de dizaines d années , les ASC après la perte du stade Assane Diouf ?



La Médina n est pas à vendre monsieur maire.



Veuillez recevoir monsieur le maire mes sincères salutations en espérant obtenir une réponse à mes questions.



M Ousmane KANTE President

Association Khaleys Medina de la Diaspora Asso Akmd

Double lauréat prix ragne 2013 et prix citoyen Model Africain 2018.

Initiateurs du programme les Petits Déjeuners des Élèves de la Medina.