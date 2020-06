Lettre ouverte au Président de la République du Sénégal.

Monsieur le Président,Permettez-nous, avant tout propos, de présenter nos condoléances les plus attristées au peuple Sénégalais suite aux pertes en vies humaines causées par la COVID 19. Nous rendons aussi un grand hommage au personnel de santé et à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité et de souhaiter un prompt rétablissement aux personnes atteintes de la COVID19.







EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, entendez-vous pas le cri de cœur de vos étudiants répandus un peu partout sur le territoire Sénégalais réclamant leurs bourses et subventions de mémoire depuis Janvier 2020.







Nous n’avons nullement envie, à travers cette expression de notre amertume, vous rappeler que vous êtes l’auteur principal de la création de l’Université Virtuelle du Sénégal par décret N° 2013-1294 est une mise en œuvre de la décision 02 du Conseil Présidentiel du 14 août 2013 qui consiste à “mettre les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche.







Monsieur Le Président, il y’a 7 ans et 6 mois depuis que vous avez mis en place cette Université. Durant toutes ces années nous ne cessons de pleurer car nous voyons un grand nombre d’étudiants abandonner, qui, pourtant étaient ambitieux mais ne pouvaient malheureusement s’adapter à ce nouveau système et ne pouvaient se permettre de perdre du temps car ils sont des soutiens de famille.







Excellence Monsieur Le Président de la république, nous ne pouvons-nous permettre de vous rappeler La loi n° 2011- 05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système Licence, Master,



Doctorat (LMD) dans les établissements d'enseignement supérieur.







La première promotion, au lieu de faire notre licence en 3 ans, nous l’avons fait en 5 ans



Le Master que nous avons commencé en Mars 2018, jusqu’à présent on n’a pas fait les examens du premier semestre Master 2.



Cette lenteur administrative a fait que beaucoup d’étudiants ont perdu leurs bourses car la direction des bourses estime qu’en 2020 les étudiants atteignant l’âge de trente (30 ans et plus) ne peuvent pas avoir la bourse.







Ce qui est important à rappeler Monsieur Le Président, et que vous devez dire au Ministre de l’enseignement supérieur età Monsieur Le Directeur des bourses, que vos étudiants font leur master2 de l’année 2018 en 2020, certes qu’ils sont en 2020, mais ils étudient leur programme de 2018 tel que c’est mentionné sur nos certificats d’inscriptions.



Nous voulons, EXCELLENCE Monsieur Le Président, que cette erreur soit corrigée et que les étudiants qui n’avaient pas atteint l’âge de 30 et plus en 2018 puissent percevoir leurs bourses de Master2 etleur subvention de mémoire, l’année 2020 devrait nous trouver en 2eme année de doctorat dans notre cursus universitaire normal.







Lorsque la situation s’est présentée en janvier, nous nous sommes rapprochés à la Direction des bourses qui nous avait demander à ce que le Coordonnateur Le Professeur Moussa Lo lui adresse une correspondance lui expliquant notre situation ce qui n’a pas été fait depuis Janvier.







Le Coordinateur de l’UVS ne se soucie pas de nos revendications, il ne fait pas remonter les vraies informations à votre niveau, voilà pourquoi vous ne savez pas la réalité qui prévaut dans UVS.







On le rencontre à chaque fois qu’il y a problème, mais il ne nous prend pas au sérieux nos revendications et peut vous preuves qui montrent qu’il ne nous prend pas au sérieux, mais.







Nous avons été reçu par le Directeur de cabinet du Ministre de l’enseignement supérieur et le Directeur de l’enseignement supérieur qui nous avaient promis qu’ils feront parvenir nos revendications à qui le droit, Mais jusqu’à présent il n’y a pas eu de suite.







C’est pourquoi MONSIEUR LE PRESIDENT, nous estimons pertinent de vous adresser cette lettre ouverte pour que vous saisissiez le ministre et le Directeur des bourses pour que nous obtenions gain de cause. Ce problème des étudiants de la première promotion ne vous surprendet ne vous laissera pas indifférent car nous sommes convaincus que de l’expérimentation de ce nouveau système d’enseignement sur nous ne pouvait être chose facile et que cela pourrait prendre du temps.







Monsieur Le président, vous saviez mieux que nous faire des études universitaires n’est pas chose facile et trouver de l’emploi en est un autre problème.







Nous avons perdu deux années d’études ce qui veut dire que nous avons perdu deux années de travail, quand est-ce que nous allons nous rattraper ?







Nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui arrive aujourd’hui, car nous avons très longtemps déplorer cette lenteur administrative et la non disponibilité d’un calendrier universitaire. Y’a eu trop de choses que nous gérons et pourtant on pouvait faire comme le font les étudiants des autres universités en cachant, brulant des pneus, barrer des routes et affronter les forces de l’ordre. Mais nous avons pensé important de préserver ce bijou qui U.V.S que vous mis en place en 2013.







Mais à l’impossible nul n’est ténu, car il faut savoir les 2 000 étudiants orientés dans UVS en 2013, première promotion, il y’a moins de 100 étudiants qui sont en master2 sur le territoire sénégalais. La plupart des étudiants ont abandonné à cause des lenteurs administratives et un manque d’accompagnement.







Nous sommes convaincus que vous ne laisserez pas dans le désespoir les pionniers de cette université, les cobayes comme certains nous surnomment. Etant sensible à l’avenir de cette jeunesse, vous n’allez pas nous voir être enterrés vivants.







Excellence Monsieur Le Président de la république, vous savez pertinemment qu’écrire un mémoire digne de son nom demande un esprit tranquille et des moyens. Ce pays que nous avons tant aimé, que nous voulons servir dans l’avenir comme vous le faites en ce moment.







Nous voulons que vous exhortiez à Monsieur Le Ministre de tutelle et le Directeur des bourses à régulariser la situation de ces centaines d’étudiants répartis dans presque toutes les régions du Sénégal.



Par cette lettre,l’ensemble des étudiants victimes de cette injustice attendent votre réaction avant fin juin.







EXCELLENCE Monsieur le Président, dans l’espoir que vous prendrez en urgence notre situation,nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.







Le porte-parole



OUSMANE DIAO