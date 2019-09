Lettre ouverte à Robert Sagna, le « Palmier du sud ».

Très cher Robert Sagna,



On aurait appris, à travers les médias, que vous avez décidé de transmettre le flambeau de l’engagement public à la jeune génération. Ce serait pour nous, une occasion de vous rendre un vibrant hommage pour le symbole, la référence et la boussole que n’avez jamais cessé d’être pour le Sénégal et la Casamance en particulier. En acceptant de poser un geste aussi symbolique que patriotique, vous nous donnez encore une fois une preuve de la dimension d’homme d’état de votre personne.



Robertou « Essamaye » pour parler comme ce qui vous connaissent le mieux, la Casamance toute entière, sa jeunesse et le Sénégal de manière générale vous dit merci. Merci pour service rendu au peuple Sénégalais mais surtout d’avoir placé Ziguinchor et la Casamance dans l’orbite d’un Sénégal émergent. Soyez rassuré, cher doyen, que la génération que nous incarnons, que nous représentons, à laquelle vous avez inculqué le gout de l’excellence, prendra avec fierté et responsabilité le flambeau. Je me rappelle encore en 2000, quand j’étais lauréat du premier prix du concours général de mathématique, mes pensées sont directement tournées à votre personne. Certainement, vous ne vous rendiez pas compte, que dans vos discours, vous exhortez les jeunes de la région de Ziguinchor à suivre des études approfondies pour remettre Ziguinchor et le reste de la Casamance dans un Sénégal prospère et développé. Je crois savoir que c’est dans ce sillage que s’inscrit, également le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé.







Je tiens aujourd’hui, que j’ai décidé de m’accompagner avec quelqu’un qui allie excellence et élégance pour un Sénégal d’émergence, je veux nommer le président Macky Sall, à vous rendre un vibrant hommage. En attendant de vous rencontrer et de vous souhaiter de vives voix, permettez-moi à travers la plume de transcrire ces sentiments qui traverse des générations des sensibilités politiques, de vous hisser au panthéon des immortels de la belle région du sud.







Cher « Palmier du sud»,



vos feuilles nous serviront d’ombrages, vos noix continuerons à nous nourrir et votre belle silhouette nous inspirera tout le long de notre parcourir politique. Vous avez administré à votre génération et aux générations futures que dans la vie comme en politique chacun joue sa partition et passe le témoin à un autre. Vous servirez de leçon et d’exemple pour tout un continent, pour tout un pays et pour toute une ville. A ma génération j’exhorte à travailler davantage pour pouvoir accueillir avec fierté l’héritage si riche et si lourd que vous êtes prêt à mettre à la disposition de celle-ci.



Ziguinchoroises et Ziguinchorois préparons-nous à fêter et à honorer cet enfant qui durant des décennies à porter cette belle région du sud partout ou il a été avec ses responsabilités. Certes, à le fêter mais surtout à continuer le parcours de faire de Ziguinchor, la plus belle région du Sénégal d’autant plus que le président Macky Sall dans son plan Sénégal émergent accorde une place de choix à cette belle région du sud. Par ma voix, j’invite toute ma génération et à toute la jeunesse de Ziguinchor à préparer un accueil chaleureux à celui qui incarne le Ziguinchor positif.







Certainement, le Président Macky Sallqui est un homme reconnaissant, un homme de redevabilité, ne manquerait point de vous rendre un vibrant hommage pour service rendu à la nation. Certainement, il continuera à s’inspirer de vos conseils et de vos suggestions comme d’ailleurs nous autres jeunes de la région de Ziguinchor. Même si vous avez décidé de prendre du recul, nous vous exigeons de rester non loin pour continuer à nous inspirer, à servir de conseil et de sage pour que nous pussions relever le défi de la participation et de l’excellence afin que Ziguinchor, désormais sur les rampes de l’excellence, puisse réussir son émergence et sa jeunesse ne veut pas être en reste.







« Essamaye »continuez à vivre ; continue à nous accompagner, continuez à nous inspirer car aujourd’hui plus que jamais Ziguinchor a encore besoin de tes conseils et de tes suggestions de même que la nation. Qu’Allah le tout puissant, le miséricordieux vous accordent une santé de fer, une longévité pour qu’enfin vous soyez témoin de la réussite de vous petits enfants que nous sommes, génération qui s’est inspirée de vos réalisations, de votre attitude, de votre comportement. Vous êtes un monument et, un monument on ne le commente pas, on le contemple. Permettez-moi de prendre congé, le temps de nous retrouver, je ne sais pas où, peut être à l’hôtel Aubert de Ziguinchor, pour célébrer l’homme que vous êtes avec toute la jeunesse de Ziguinchor.



A bientôt.







BOY ZIG







Amadou DIALLO



Directeur du Pôle Traitement et Système d’Informations au FONGIP



Responsable politique APR Ziguinchor