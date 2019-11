Lettre ouverte : Sadio Mané doit être le ballon d’or 2019

• aux responsables de France Football



• aux responsables de la FIFA



• à toutes les fédérations



• aux journalistes votants



• aux joueurs et supporters du monde du football.







Dans quelques jours il sera décerné le ballon d’or récompensant le meilleur joueur au monde dans l’année. Cette consécration sera pour celui qui sera choisi une consolation pour tous ses efforts consentis dans et en dehors du terrain de football.







En 2016 les nouvelles règles d’attribution sont devenues les suivantes : le vote est établi par un panel de journalistes internationaux. Le vote sera déterminé à partir d’une liste de trente joueurs, contre vingt-trois lors des précédentes éditions. L’étape intermédiaire pour annoncer le nom des trois finalistes est supprimée. Le vainqueur et le classement complet seront dévoilés avant la fin de l’année civile.







Le choix fait par des journalistes qui peuvent se baser sur des valeurs non objectives (racisme, nationalisme...) peut bien biaiser le processus. Nous remarquons tous que beaucoup choisissent de mettre leurs compatriotes à la première place ou prennent la décision de ne pas bien noter un autre parce qu’il est d’une autre couleur. C’est cela la vérité.







Nous suivons tous les mêmes matchs et sommes au courant des performances des uns et des autres. Sur ce registre le meilleur de tous cette année 2019 reste le sénégalais Sadio Mané. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat le plus suivi, la première ligue; Il a remporté la ligue des champions et est vice champion d’Afrique, entre autres prouesses.







Maintenant vous pouvez choisir de ne pas lui décerner ce trophée mais on saura que vous l’aurez fait par pure méchanceté. Nous sommes assurés qu’il n’a pas de concurrents cette année. Il est loin devant tous les autres que vous essayez de mettre devant lui.



Donner le ballon d’or à Sadio Mané ce sera montrer à tous les enfants et les jeunes de l’Afrique et au delà du monde qu’il est possible de se battre et d’arriver au sommet. Voilà un jeune qui n’avait même pas de bonnes chaussures pour s’entraîner et qui est devenu un des plus grands joueurs du monde. Il vient d’un village très lointain et enclavé par rapport au reste de son pays et il y est arrivé à force de travail et de persévérance.







En lui donnant ce ballon d’or vous allez récompenser un jeune qui malgré sa réussite a pu garder la tête sur les épaules en donnant la preuve que l’on peut être une star mondiale et garder la tête sur les épaules. Qui fait mieux dans ce domaine ?







Savez vous qu’il na pas tourné le dos à son village ? Il y a construit des écoles et des structures de santé pour les populations qui sont restées. Il est l’incarnation de la Solidarité ?







A tous ceux qui vont voter, sachez que Sadio mérite d’être devant. Vous pouvez cependant choisir de ne pas le faire mais sachez que vous aurez perdu toute objectivité et le football toute sa noblesse.







Aux africains qui auront la chance de participer à ce vote nous vous demandons pour une fois d’être bien objectifs et d’arrêter de croire que les joueurs qui habitent ailleurs sont toujours meilleurs que ceux là nés sur le continent.







Aujourd’hui même les enfants de la maternelle savent que Sadio doit être le ballon d’or 2019. Dommage que ces petits anges qui ont la vérité en eux ne votent pas.



Faites leur honneur s’il vous plait.



Sadio Mané mérite ce trophée.







Souleymane Ly



Spécialiste en communication