( Lettre ouverte ) À Son Excellence le Président MACKY SALL Président de République du Sénégal

Son Excellence Monsieur le Président.

Cher Président louange à Allah créateurs des cieux et de la terre et sauveur des hommes qui est notre sécurité, notre seule source d’aide et notre survie.

Que la bénédiction, la grâce et la miséricorde d’Allah soit sur vous et qu’il garde le Sénégal en paix et en sécurité. Mes meilleurs vœux de santé et de liberté pour tous les détenus politiques.

Que la gloire et la paix soit dans le Sénégal renforçant l’unité du peuple.

Je prie Allah le tout-puissant, le bénéficie que ceux qui parmi les citoyens la politique a séparé qu’ils les réunissent en paix dans une parfaite entente. Heureux l’homme qui lutte pour défendre ses compatriotes, qu’Allah le tout-puissant le garde en vie et le rend heureux sur cette terre sans le laisser tomber entre les griffes de Satan.

Mr président, la justice que vous pratiquez dont le seul but de régler des comptes politique ne fait pas la grandeur de la nation Sénégalaise, mais aussi vos intimidations sans relâche mèneront notre pays vers un recul démocratique et feront la honte du peuple sénégalais et africain.

Mr le Président vous devez comprendre que les Sénégalais sont réfractaires à l’injustice.

Mr le Président vous êtes en train de décevoir les sénégalais qui vous ont aimées jadis et adulées.

Mr le président les sénégalais sont fatigués, le Sénégal n’a jamais été aussi proche d’un désastre humanitaire. La gestion approximative des affaires de notre pays a exacerbé le délabrement des conditions de vie de nos populations. Le vécu des Sénégalais ne cesse de se dégrader sans qu’aucune lueur de solution ne se pointe à l’horizon.

Mr le président on attend que vous apportiez des solutions adéquates aux besoins élémentaires des Sénégalais, je pense que c’est mieux que d’emprisonner des adversaires pour raisons politiques.

MR le président vous représentez l’avenir tranquille d’un Sénégal unifié, vous n’êtes pas sur la bonne route qui consolide la démocratie et l’unité sénégalaise. Comme d’autres chefs d’Etat africain, vous cacher la vérité qui fait souffrir les africains.

Mr le président cette lettre n’est ni une critique ni un compliment, et je ne vous jette pas de fleurs, car toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui mais c’est un constat.

Mr le Président, il faut noter et reconnaitre que seul un Sénégal uni est la seule voie qui permettra à notre pays d’échapper au terrorisme à la pauvreté et au soulèvement comme les évènements de Mars 2021, à son état actuel de sous-développement et aussi de combattre et de s’opposer farouchement à l’impérialisme et au néocolonialisme sous toutes ses formes. Le gouvernement doit beaucoup travailler ensemble pour résoudre les nombreux problèmes socio-politiques économique et vite progresser. L’unité Sénégalaise est une nécessité économique. Faute de travailler honnêtement ensemble, nous serons marginalisés et continuerons à être exploiter par les occidentaux.

Une fois chers président je ne vous critique pas, mais la libération des détenus politiques est nécessaire pour la stabilité de ce pays votre. Si vous le faites, les Sénégalais se féliciteront de vos qualités hautement humaines envers un avenir glorieux.

Cher Président je vous demande par la grâce de Dieu et sur demande de beaucoup de sénégalais de libérer tous les détenus politiques, je vous fais appel pour l’unité Sénégalaise car ce pays la nôtre ne pourra jamais prospérer dans la division. Je vous fais savoir que si vous restez insensible à mon appel patriotique, d’un Sénégal uni le pays pourra sortir de son gouffre.

Mr le Président sachez que l’or et l’argent sont testés par le feu. L’homme est jugé d’après sa réputation et ses œuvres c’est le moment d’entrer dans l’histoire ou jamais.

Mr le président fait preuve de persévérance et de tolérance dans vos actes qui vous seront utiles dans les deux mondes, ici-bas et dans l’AU-DELA.

Mr le Président nous appartenons tous à DIEU et c’est vers lui que nous retournons.

EL HADJ MAMADOU DIOUKHANE

Citoyen Sénégalais