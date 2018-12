Lettre de remerciement de Pierre Goudiaby ATEPA à ses parrains

Mes chers parrains



Massif et sans mélange, votre soutien a permis de rendre le souhaitable possible. Grâce à vos parrainages autant nombreux que spontanés, nous avons réussi à déposer notre candidature, votre candidature, à l’élection présidentielle du 24 février 2019, auprès des autorités compétentes.



Par vos parrainages, vous poursuivez votre accompagnement scellé lors de lancement de notre Mouvement SENEGAL-REK le 7 juillet 2018 et à l’occasion de l’investiture du 9 décembre 2018. J’ai l’honneur et le plaisir de vous féliciter de votre première victoire qui reste une continuation de notre pacte de gagner pour le Sénégal.



Permettez-moi, dans le même élan, de vous remercier individuellement et collectivement de votre constance dans la parole donnée. Votre soutien, qui ne souffre d’aucune équivoque, me conforte dans mon engagement au service de notre barque commune, notre cher et beau pays, le Sénégal, que nos illustres ancêtres nous ont légué en partage. Vous confortez aussi ma détermination et ma volonté d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en les éduquant mieux, en les soignant mieux, en les nourrissant mieux, en leur donnant des emplois, en les protégeant mieux, en leur consacrant toutes les ressources que le ciel et la terre nous ont données.



Aujourd’hui, nous avons franchi une étape cruciale sur le chemin qui doit nous mener à la victoire. Mais je sais que vous avez conscience que des échéances tout aussi cruciales nous attendent tout au long du processus électoral. Restons mobilisés et soudés pendant toute cette période, du retrait des cartes à l’entrée dans l’isoloir en passant par la campagne électorale sans oublier la préservation des résultats du vote après le scrutin.



En restant ensemble, nous allons remporter la victoire finale pour le bénéfice exclusif du peuple sénégalais, notre raison de vivre. Ce peuple qui nous a tout donné et auquel nous devons tout. Nous savons pouvoir compter sur votre fidélité, votre temps et votre engagement comme vous l’avez démontré avec vos parrainages.







Votre candidat Pierre Atepa Goudiaby