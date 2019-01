Lettre « de prétendus experts juristes » au CC : Le pool des avocats du candidat MS s’insurge et se désole

Une lettre avait été adressée au Conseil constitutionnel par des membres de l’opposition à la suite de l’invalidation de la candidature de ses membres. Le pool des avocats du candidat Macky Sall de s’insurger contre cette lettre « de prétendus experts ».

« Le déroulement de l’élection aurait été hypothéqué par des candidats illégitimes, mus par la déstabilisation du pays. Le pool se désole de cette lettre adressée au Conseil constitutionnel par de prétendus experts juristes français et sénégalais qui méconnaissent les règles qui régissent le processus électoral au Sénégal. La pratique de la porte ouverte tolérée en France pour s’adresser au Conseil constitutionnel n’existe pas au Sénégal ; et l’expertise prétendue de ces éminents professeurs nous permet de croire qu’ils le savent. Le Pool des avocats dit rester vigilant quant à la défense de son mandant », a dit Me Antoine Mbengue du Collectif des avocats du candidat Macky Sall...