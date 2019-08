Lettre adressée à la classe politique sénégalaise : « Seule l’hypocrisie et la cécité politique peuvent conduire à telles duperies »

Il est devenu clair, et pour tous, que la vie n’est tout au plus, moins qu’un clin d’œil dans l’infinité du Temps ! Quand aurons la sagesse et l’intelligence à ne jamais renoncer à nous conformer aux règles établies par Le Tout Puissant et de tout essayer pour servir loyalement ceux qui vous ont honoré de leur confiance ? Non louvoyer et perdre le peu de temps offert par Le Magnanime et la République , à tenter de tromper son monde, à tout bout de champ ! Détrompons-nous, Le Seigneur est Tout Vigilant et le Peuple, un jour pas lointain ,se réveillera ! Passer tout son temps à ruser et au bout du parcours , prétendre être présenté comme avoir été un vrai croyant, un vrai patriote !

Seule l’hypocrisie et la cécité politique peuvent conduire à telles duperies ! Ecoutez tous ces témoignages de certains sur des figures récemment disparues ! Elles ont été pour certaines, traînées dans les boues les plus sordides ; accusées de touts sortes de vilénies ; raillées et ostracisées , avec beaucoup de méchanceté et de sournoiserie ! Aujourd’hui, chantées et élevées , avec démagogie, au rang des saints les plus illustres ! Sachons raison garder ! Que Le Tout Puissant leur accorde Ses faveurs ! Et pour nous,encore là, Qu’Il veuille nous pardonner, nous purifier et guider nos pas vers La meilleure direction !



Serigne Amadou Cissé NDIEGUENE

Porte-parole de la Famille Ndieguene.