Let's meet up Sonatel : L'industrie de la mode et de la beauté à l'ère du digital

La Sonatel a réuni les professionnels de la mode ce jeudi pour un afterwork sur l'importance de l'influence marketing, de la technologie et du digital, à l'occasion de la 4ème édition de "let's meet up", une plateforme d’échanges et de partage avec les acteurs de l'écosystème numérique.

Devant un panel constitué du cofondateur de la plateforme de vente en ligne Fabella shop, ainsi que les fondatrices de marques Sophie Zinga et Nunu design, le public découvre des parcours différents de femmes entrepreneurs qui ont réussi à bâtir une marque forte grâce au digital. Stylistes, influenceurs , blogueurs, e-commerçants qui ont marqué leur empreinte dans leurs domaines respectifs, décryptent les tendances numériques qui influencent la mode africaine de nos jours.