Les vraies raisons du meurtre de son marabout par son talibé à Sindia (Mbour)

On en sait un peu plus sur le cas du marabout poignardé à mort à Sindia commune, au quartier Darou Salam, dans le département de Mbour. Les faits qui se sont produits ce mercredi après la prière du matin, laissent toute une ville dans la consternation et la stupeur. Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, I. D. (12 ans) a mis fin à la vie de son marabout Z. ND., la quarantaine, qui ne cessait de le harceler...