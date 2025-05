Les vérités du député Mbaye Dione : « Il ne faut pas fragiliser le secteur privé à travers une volonté d’humilier… »

Dans sa prise de parole à l'Assemblée nationale sur la résolution de mise en accusation d’anciens ministres de la République, le député et secrétaire général de l'AFP, Mbaye Dione, estime que l’hérésie serait l’inexistence de la Haute Cour de Justice. Le représentant du peuple interpelle les corps de contrôle, et la Haute Cour de Justice en particulier, sur le sens de leur responsabilité. « Ces derniers ont certes des limites. On parle justement de 6,6 milliards qui doivent être élucidés, dont 2,749 qui seraient de la surfacturation. J’étais maire en 2020 et je sais que la répartition n’était pas équitable dans toutes les communes. Mais la chaîne de responsabilité est globale, je pense qu’il faut relativiser », a expliqué le député, ajoutant que « si la Cour des comptes se base sur un arrêté devenu caduc, alors il y a un problème ».



À en croire Mbaye Dione, la justice doit être plus vigilante sur certains dossiers. « Quand les politiques mènent leurs activités librement, les hommes d’affaires doivent être épargnés. Il ne faut pas fragiliser le secteur privé sénégalais. Il faut éviter cette volonté d’humilier les gens », dénonce-t-il.