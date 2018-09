Les travailleurs sociaux exigent le respect de leurs droits par l'État / Une cinquantaine d'agents condamnés à la misère...

Dans l'optique de réparer les anomalies flagrantes et de permettre aux fonctionnaires d'apporter leur concours au développement économique et social du pays, le collectif des travailleurs sociaux a tenu une conférence de presse ce mardi 4 septembre pour attirer l'attention des autorités impliquées et l'opinion publique sur les failles notées dans le dispositif et imputables à l'État.

Ainsi, il déplore la baisse des salaires qui ne leur permettent même pas de couvrir leurs besoins. Déterminé à faire face, il menace l'État par un plan d'action qu'il compte exécuter s'il n'obtiennent pas satisfaction dans les plus brefs délais.