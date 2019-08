Les travailleurs du pétrole et du gaz satisfaits : Une augmentation de 5% sur les recettes supplémentaires et un 14ème mois en vue.

Le syndicat National des travailleurs du pétrole et du gaz (SNTPGS) affilié à la confédération Nationale des travailleurs / Forces du changement( CNTS FC), au sortir de la signature de la convention collective du secteur du pétrole et du gaz avec le ministre du pétrole représenté par Abdoulaye Dia, le ministre du travail Samba Sy et la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, entre autres acteurs du secteur se sont réjouis des aboutissements. En effet, l'adjoint du secrétaire général du SNTPGS affirme leur satisfaction sur l'augmentation notée sur les recettes supplémentaires allant de 70% à 75% dont 5% des recettes. En outre, il est aussi attendu le paiement du 14 ème mois très prochainement, a t-il précisé. La rencontre a eu lieu cet après-midi de vendredi au Radisson Blu Hotel...