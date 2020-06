Les transporteurs de Karang et de Dakar recadrent Alassane Ndoye et Gora Khouma et précisent...

Les derniers remous notés dans le secteur du transport ont poussé le président de la gare routière de Karang, Pape Dianko et El Hadj Mass Ndir le président de celle de Dakar, à désavouer leurs responsables syndicaux qui n’ont plus aucune prise sur les troupes. Ces acteurs du transport disent être en phase avec les décisions du gouvernement...