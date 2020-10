Les terroristes sont dans nous: Nos sociétés ont inventé ces monstres froids.

Nous émouvoir, solidairement, sans distinction de couleur, de religion, du statut d'un humain soumis à l'indignité !







A chaque fois, qu'un humain souffre, ayons toutes et tous la décence de souffrir avec et ou de dénoncer les bourreaux! Partout, qu'il soit Arabe, Africain, Américain, Européen, Latino, Chinois etc. Quelle que soit sa Couleur, sa Religion: Juif, Musulman, Païen, Bouddhiste, Hindouiste, Athée etc ! Les terroristes sont dans nous ! Ils sont le fruit né de nos propres sociétés !







Aucune société n'est meilleure ni pire ! AUCUNE !







Ayons le Courage de nous regarder les uns les autres dans les yeux et disons nous les Vérités. Le sentiment de Colère est humain juste et même nécessaire ! Ce qui est intolérable, c est de pleurer et d'insulter les autres quand on se sent mal et quand autrui a mal, on le minimise, on lui demande de dire merci, de se taire ! Ce monde va bien, c'est nous êtres humains, qui sommes, le plus souvent, nos propres loups.







Luttons contre les mensonges historiques,les arrogances dues uniquement à un certain sentiment de supériorité financière, je ne dis pas économique!







La haine est partout dans nos sociétés nous la sécrétons, la ruminons dans nos 4 murs en voulant la mort et ou l'éviction d'autrui qu'on pense qu'il ne nous ressemble pas. Un chrétien assassine, un musulman assassine, un juif assassine, un bouddhiste assassine, un athée assassine etc, sans raison, ou par fanatisme, comme un Blanc, un Arabe, un Noir etc. Nous devons condamner, partout, solidairement, et avec la même vigueur et l'honnêteté requises, ces forfaitures indignes d'un humain et surtout faire payer les auteurs. La justice, la liberté et l'égalité se mesurent à notre degré d'être debout partout où l'Homme est manipulé, soumis à l'indignité, torturé, meurtri, rabaissé, exclu, tué, assassiné !



En bas tous les fanatismes !



En bas tous les barbarismes!



En bas toutes les idéologies meurtrières!



En bas le Racisme qui est, comme je le dis depuis des années, la mère de tous les crimes contre l'Humanité!







Luttons contre le faux sentiment de supériorité des uns sur les autres ! Luttons pour que l'humain soit digne partout et nous aurons gagné notre combat pour une Humanité juste, égalitaire et fraternelle. Ce n'est pas qu'un voeu: c'est à notre portée ! Le voulons nous?







- El Hadji Gorgui WadeNdoye- Journaliste- (simple être humain qui ne croit à aucune supériorité d'un sang sur un autre, d'un peuple sur un autre mais qui croit aux vrais humains de toutes les couleurs et de toutes les religions ou pas, capables de s'émouvoir à chaque fois qu'une inhumanité a été infligée à son semblable)