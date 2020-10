Les temps forts du face-à-face Eumeu Sène/Lac 2, très provocateurs...

Gaston Mbengue production a réussi à ficeler un autre choc en perspective de la saison de lutte 2021 qui nous réserve déjà pas mal de belles affiches. En effet, après l'échec de l'organisation du combat revanche entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, le Don King s'est rabattu sur un autre combat, l'acte 3 entre Eumeu Sène l'ancien roi des arènes et le puncheur du Walo Lac de Guiers 2.

Un face to face déjà assez tendu entre deux lutteurs qui semblent avoir hâte d'en découdre une troisième fois après un nul et une victoire en faveur du Pikinois. La confirmation ou la revanche ? Revivez les temps forts de la cérémonie de signature de contrat.