Les secrets de la reconduction de Mme Sophie Gladima au poste de Ministre des Mines et de la Géologie.

Ingénieure Géologue de l’Institut des Sciences de la Terre (IST), titulaire d'un master ès Sciences en Géophysique appliquée de l’Université Laval, Québec (Canada) et d’un Doctorat d’État ès Sciences en Hydrogéologie générale, Thèse de 3ème cycle département Géologie Faculté des Sciences de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) physique appliquée, hydrochimie isotopique, Mme Sophie Gladima est une militante écologique très engagée. Enseignante-chercheure au Département de Géologie de l'UCAD, elle fait partie des membres fondateurs de l’Alliance Pour la République (APR).



Initiée en politique par son mentor le Président Macky Sall dont elle fut la Conseillère Technique à la Primature en charge des Mines et Énergie, de l'hydraulique, Sophie Gladima jouit d’une légitimité historique incontestable dans l’entourage du Président Macky Sall.



Coordinatrice de BBY dans son fief de Joal-Fadiouth, Mme Gladima est aussi Secrétaire chargée des relations entre le Directoire et le Comité National des sages de l’APR. Outre cette casquette politique, Sophie Gladima est une fervente croyante qui est au service de son Église et même des autres obédiences. En dépit de son appartenance à la communauté catholique, elle a, à ce jour, contribué à la rénovation des mosquées de la commune de Joal-Fadiouth et octroyé des dizaines de billets pour le Pèlerinage à la Mecque à de nombreux fidèles musulmans. Réputée très sociale, Mme Aïssatou Sophie Gladima n’hésite pas à partager son salaire avec ses semblables.



Nombreux sont ceux qui bénéficient de son soutien en permanence quelle que soit leur sensibilité politique ou religieuse. D’ailleurs c’est ce qui lui a valu le surnom de « Mère Teresa ».