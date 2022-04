Les scandales sur les plateaux de télévision : ignorer son passé, c'est courir à sa perte.

Dans la dernière période et de façon récurrente, de malheureux dérapages (pour dire le moins) ont été observés sur des plateaux de Tv et d'autres medias. L'opinion s'en est indignée et a parfois exigé des sanctions. Mais ne devrions-nous pas approfondir la question ? Certains s'étonnent que soient invités sur les chaînes de télévision des personnages burlesques qui débitent toutes sortent de sornettes et de contrevérités. Mais en allant un peu plus loin on s'aperçoit pour s'en étonner que c'est ce type d'acteurs qui font ce qu'on appelle le Buzz avec des dizaines et des centaines de milliers de vues. Pourquoi ?



C'est la question à laquelle il faut répondre. Je présume pour ma part que le délitement des référentiels y est pour beaucoup. Je discutais l'autre jour avec quelques camarades étudiants de l'histoire du mouvement étudiant sénégalais des années post indépendance. Ils m'ont avoué qu'ils n'ont jamais entendu parler de mai68, ces événements qui ont secoué le régime du Président Senghor jusque dans ses fondements politiques, culturels et civilisationnels, qui a porté la contestation du système néocolonial français à des niveaux très élevés. Ils m'ont ensuite avoué qu'ils n'ont jamais entendu parlé d'Amilcar Cabral, leader historique et porte étendard de la lutte de libération nationale de la Guinée et du Cap-Vert, un penseur révolutionnaire de premier ordre assassiné par les colonialistes portugais en 1973 à Conakry.



Qu'en est-il donc de Cheikh Anta Diop ? Ils en entendent parler mais il n'est pas enseigné à l'université donc ils ne le connaissent pas véritablement. La liste n'est pas exhaustive parce que je n'évoque pas les référentiels de la résistance culturelle et idéologique religieuse qui a aussi constitué une préoccupation constante du pouvoir colonial. Pourtant mes interlocuteurs étaient l'un, en master2 d'histoire et l'autre, en 7ème année de médecine. Lorsque j'ai raconté cette anecdote à un proche, il me fit savoir qu'un haut cadre de la société où il travaille, voyant sur sa table le célèbre ouvrage du Professeur Cheikh Anta Diop intitulé "Nation nègre et culture" lui demanda qui était ce romancier qui s'appelle Cheikh Anta Diop. Il s'est avéré que ce jeune sénégalais, ayant étudié à l'étranger et bardé de diplômes n'avait jamais entendu parler de ce savant sénégalais de renommée mondiale qui a démontré que l'être humain était apparu d'abord en Afrique et était noir et que la civilisation humaine a été d'abord portée par les africains, noirs.



Si de tels jeunes ayant acquis un haut niveau d'études en sont à ce niveau d'ignorance, quid alors de l'écrasante majorité de la jeunesse sénégalaise ? Une jeunesse coupée de son passé et donc, pour l'essentiel, sans ancrage historique, sans référentiel donc vouée aux jeux des vents de tous bords.

Il faut situer la faute. Elle est exclusivement du côté de l'État (à travers tous les régimes qui se sont succédés) qui n'a pas rétabli les vérités historiques, qui n'a pas fait réécrire nos livres d'histoire pour abreuver la jeunesse de ces sources fécondantes et vivifiantes qui produisent des générations qui ont foi en elles-mêmes, qui sont fières de leur être et qui défient les montagnes.



Le déclic peut cependant venir de partout. La coupe d'Afrique des nations de football remportée pour la première fois de notre histoire et la dernière qualification à la phase finale de la coupe du monde au Qatar où nous irons avec des ambitions fortes et justifiées sont perçues comme la preuve que personne d'autre ne détient notre avenir ni notre devenir si nous décidons de nous prendre nous-mêmes en charge.

Serons-nous capables d'accompagner ce courant pour bâtir de nouvelles formes de conscience capables de porter les ruptures nécessaires ? Tout cela devrait commencer à mon sens par un aggiornamento communicationnel.



Les fils de ce pays qui peuvent nous aider dans ce domaine par leur expertise et leur expérience devraient s'y mettre sans délai car il se fait tard. Qu'ils nous proposent les termes de référence de cette catarthis qui brisera les chaînes de l´ignorance. Cette catharsis à laquelle appelait Al maktoum : "na ñu sàng réew mi" avant qu'il ne soit trop tard.



Ma baamtu li ma wax ci kaw ci làkku wolof

Ku xamul sa démb, sa ëlëk réer na la

Jamono yii nu tollu, ay tarxiis ak i jalgati yu naqarlu feeñ na ci lenn ci ëti telewisioń yi ak yeneen barabi siiwal xibaar. Nit ñi ñaawlu nañ ko ba yegg sax ci laaj ñu teg i daan. Waaye ndax waru noo weesu nàqarlu gee'k daan yi ba yegg ci càmbar mbir mi ?



Ñu baree ngi amu'k jaaxle ci yenn xeeti nit yi ñuy dalal ci ëtti siiwal yi moo xam telewisioń mbaa yeneen. Di xeeti nit ñu manula wax dara lu amal njariñ ñiy déglu aka seetaan, rax ca dolli séeni wax day yee fitna, di tasaare aka féewale nit ñi ci biir waaso, mbaa diine mbaa tariixa mbaa yeneen yu amul benn fayda. Waaye boo demee ba ca biir da ngay gis ni ñooñuu ñuy dalal nak ñooy ñoddi ceetaan mi gënë yaatu ci tele yi mbaa rajo yi mbaa yeneen barabi siiwal yi. Ay junniy nit mbaa ay téméeri junniy nit a léen di bàyyi xel ñu naa ko Bëës. Lu tax ? mooy laaj bi mata laaj. Damaa jàpp man ni bokk na ci li ko gënë waral ràpp go'k li nu defon sunuy cëslaay ràpp na ko. Nit, mbatiitam ak istuwaaram mooy cëslaayam. Bu ko ñakkee mook gaal gu teer te kenn yeewu ko ñoo yam. Ngelaw lu ñëw yóbbu ko.



Kerook dama took di waxtaan ak samay bokk parti yu etijaa ci jaarjaar i yëngëtub etijaa rawati na ci iniwersité seex ànta jóob. Ñu xamal ma ni ma mësu ñoo dégg li ñu naa Mai68. Ndaxam mai68 xewxew la bu, ci atum 1968, dafa weddi persidaa sińoor ci bepp wet, dal ci kawam ba xawa sax màbbal nguuram ga. Mai68 dafa weddi sińoor ci polotik weddi ko ci mbatiit, weddi ko ci mbaax. Weddiwaale itam sistem (ñu naa ko tabax) bi fi tubaabu koloñaalist bi tegon laata mu fiy jógé. Sama bokki etijaa yooyu neena ñu ma mëseesu léen a tudd mai68, xewxew boobu.



Ma laajaat léen beneen laaj ni léen ndax mas ngéen a dégg ku ñu naa amilkaar kabraal ? Ñu ni ma dédéet. Ndaxam Amilkaar kabraal déy moo jiité xeexub moom sa bopp bawon ca giné bisaaw ak kapweer. Di xalaatkat bu yànj di njiit lu mag'a mag ba tax purtugees yi bóom ko ca atum 1973 ca konaakiri. Moom moomuu sama gaa yi xamu ñu ko.



Mani léen waaw seex ànta joob nak ? Ñu ni ma kooku moom dina nuy dégg'u turam waaye kenn njàgalu nu ko ba tax ca dëgg dëgg xamu nu ko. Ma yamale foofu masala yi ndax gën na fee gudd. Yeggu ma ci ñi weddiwon tubaabu koloñaalist bi sukkandiku ci diine nga xam ni terewon na ñoo nelaw tubaab bi. ñoom itam kenn jàngle wu léen. Ndaxam déy ña ma doon waxtaanal kii etijaa la ci master2 ci istuwaar muy bàkkaloreaa bu teg 5i ati jàng. ki ci des di def 7eel u at ci medsin maanaam bàkkaloreaa bu teg 7i ati jàng.

Ginnaaw ñooñoo tollu foofu cik umpulé séen démb, kon ña ca des moom kenn du wax séen i wax ! Mbir maa ngook



Bu ñu toppee nak tànkup ki def lii, dafay dal di feeñ ni du fotu ndaw ñi waaye fotu nguur yi fi jaar yépp la. Ñoo jubbëntiwul, ñoo joyyantiwul ni tubaabu daankat bi bindewon sunu istuwaar. Fentaatu nu sunuy téeréy istuwaar ngir mana nàndal ndaw ñi ci géeji gēm sa bopp yooyu. Géej yooyuu nga xam ni ku ca nàndalu di nga mana yékkati i montaañ.

Wànte nak wërsëk fu ne lay fëllé. Kup dafrik bi nu gàddu njëkéel bi gàddu ci sunu istuwaar booleek nuy dem kup di monde ci anam yu làmboo ak bëgg fa lu rëy te war ko faa bëgg nak, feeñal na ni kenn yorut sunu ëlëk, ginaaruk kenn nenu nu. ci kaw nak nu yoral sunu bopp sunu mbir i bopp. Ndax réew mi di na am kàttan ak xereñ gu ko may mu gungé meñeef gu bees googu ?



Ndax dina nu mana tëgg i gisgis yu bees yuy tax nu mëna dàgg buumi jaayil (les chaînes de l'ignorance) yiy jur musiba yi ci telewisioń yi ?

Waaw mën na nekk kay su fekkee ni def nanu la Al maktuum daa wax : "Nanu sang réew mi balaa bëy di wëy mbuus".