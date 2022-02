Les sanctions contre Poutine et Lavrov sont un signe de "l'impuissance" des Occidentaux, selon Moscou

L'adoption de sanctions occidentales à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sont un signe de "l'impuissance" des Occidentaux, a estimé vendredi la porte-parole de la diplomatie russe. « Les sanctions contre le président et le ministre des Affaires étrangères du pays sont un exemple et une démonstration de l'impuissance absolue de votre propre politique étrangère », a déclaré Maria Zakharova à la télévision russe.

Agence France-Presse