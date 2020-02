"Les retombées de ce concours vont au delà de la visibilité..." (Nathanaël Diamé)

Le Secrétaire Général de l'Académie Bocuse d'Or Sénégal, Nathanaël Diamé, a mis l'accent hier lors de la conférence de presse tenue par les membres de l'Académie Bocuse d'or Sénégal, sur l'importance des retombées de ce concours organisé par l'académie. Selon lui, c'est un moyen d'offrir une visibilité aux chefs cuisiniers sénégalais à l'international, mais plus important les participants bénéficieront d'un accompagnement de la part de professionnels de la pâtisserie et de la gastronomie qui ont bien évidemment beaucoup plus d'expérience dans l'art culinaire, ce qui leur vaudra un nom et une place dans ce métier entre autres avantages... Le Secrétaire général de rajouter que le Sénégal a des capacités culinaires non connues à l'international et rassure qu'après ce concours de nettes améliorations seront notées en ce qui concerne la gastronomie sénégalaise.