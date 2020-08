Les regrets du président nigérien sur le Mali : « Nous nous acheminions vers une sortie de crise »

Le président en exercice de la CEDEAO a convoqué un sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement suite au coup d’Etat intervenu au Mali.



La rencontre par visio-conférence qui a mobilisé tous les présidents de l’organisation ouest-africaine devrait permettre de dégager des pistes à même de sortir le Mali de l’impasse dans lequel il se trouve. Ce, surtout que des solutions étaient trouvées et devaient mener vers une normalisation de la situation.



« Grâce aux efforts du médiateur Goodluck Jonathan que je salue pour sa patience et son abnégation, la cour constitutionnelle a été recomposée et installée, le dialogue entre les différents acteurs a repris et tout laissait croire que nous nous acheminons vers une sortie de crise », fait remarquer le président Issoufou qui regrette la tournure prise par les événements au Mali avec ce qu’il appelle « l’intrusion de l'armée sur la scène politique ».



Selon le président en exercice de la CEDEAO, c'est un fait devant lequel ils ont été mis, mais dont « les conséquences sécuritaires sur la région et sur le Mali sont évidents ».



Face à cette situation, le président Issoufou indique qu’il a donné instruction au président de la Commission de la CEDEAO pour une prise de position ferme de l’institution contre le putsch, compte non tenu des mesures conservatoires pour un rétablissement de l’ordre constitutionnel.