Les recommandations du Cncr pour une meilleure gestion des conflits récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs

La gestion des conflits, devenus récurrents, entre les agriculteurs et les éleveurs a été au cœur des préoccupations des administrateurs du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr). Réunis, les 18 et 19 décembre 2019, en Conseil d’administration, ils ont évoqué leurs causes, les conséquences et les mesures de prévention et d’atténuation à prendre pour garantir la réalisation des objectifs du secteur de l’élevage qui sont de réaliser la sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté.







Lesdits administrateurs ont profité de l’occasion pour appeler, « en cette période de transhumance, les agriculteurs, éleveurs et les élus locaux du Sénégal en particulier ceux membres du Cncr à assumer leurs responsabilités à travers la prise en charge de la problématique des conflits des acteurs du même secteur pour trouver des solutions définitives et durables ; à initier des concertations sur toute l’étendue du territoire national et au sein des communes pour vulgariser les textes régissant la transhumance et réfléchir sur leurs causes spécifiques, les conséquences et les mesures de prévention et d’atténuation des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ». Mais aussi « à encourager la mise en place de mécanismes endogènes, inclusifs et durables de concertation en collaboration avec les collectivités et l’administration territoriales pour l’application des textes sur la transhumance, la lutte contre les feux de brousse et le vol du bétail, la gestion inclusive des ressources en eau (forages, marigots, etc.) en vue de favoriser le bien-être et la cohabitation pacifique des populations locales ».

L’Etat du Sénégal n’a pas été laissé en rade dans la gestion de ces questions cruciales. Macky Sall et son gouvernement ont été invités ‘’à encourager et à soutenir la concertation et la vulgarisation des textes sur la transhumance au niveau national pour trouver des solutions aux conflits ; à renforcer son appui aux éleveurs pour un accès plus facile à l’aliment de bétail et aux cultures fourragères ; à parachever le code pastoral et le processus de réforme foncière pour la sécurisation durable des espaces et des ressources pastoraux (fourrage, eau, etc.).

Le Cncr, pour sa part, a manifesté son engagement « à accompagner, en collaboration avec ses membres, les acteurs locaux et l’Etat du Sénégal dans leurs initiatives et leur volonté de limiter ou d’éradiquer les conflits entre agriculteurs et éleveurs pour une paix sociale durable au Sénégal, en général et en milieu agricole en particulier ». Les administrateurs eux aussi, à travers leur structure, se sont engagés à renforcer à travers le cadre Elevage du Réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles (Roppa) le dialogue sur la transhumance transfrontalière en Afrique de l’Ouest.

Pour le Conseil d’administration du Cncr, « le secteur contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la création d’emplois pour les sénégalais en particulier les ruraux ; l’Agriculture et l’Elevage sont indissociables au sein des exploitations familiales caractérisées par leur multi dimensionnalité et leur multifonctionnalité ».







Au cours de cette rencontre de 48 heures, faut-il le rappeler, il a été évoqué « une diminution drastique et continue des parcours du bétail et des zones de pâturage causée par l’avancée des fronts agricoles, l’urbanisation galopante et la non prise en compte des besoins de mobilité des pasteurs dans les travaux des infrastructures routières ». Mais également, « l’intensification de la compétition entre agriculteurs et éleveurs autour de la ressource entraînant une recrudescence des conflits entre eux qui entraîne des perturbations de la paix sociale au sein des communautés, des pertes en vies humaines et en biens mais aussi des amendes lourdes voire des cas d’emprisonnement ».







Cependant, les membres dudit Conseil d’administration disent se réjouir ‘’des efforts déployés pour le gouvernement du Sénégal pour sécuriser le Ranch de Dolly et pour appuyer l’accès à l’aliment de bétail et le développement des cultures fourragères. Ainsi que « de l’engagement des organisations professionnelles d’éleveurs à travers diverses initiatives pour la réalisation des objectifs du secteur de l’élevage ».