Les raisons qui font que Macky Sall ne doit pas perdre Kolda.

Avec ses responsables nationaux de taille, Kolda doit certainement être gagnée par la mouvance présidentielle. Ceux-ci sont entre autres Abdoulaye Bibi Baldé, Moussa Baldé (dg Sodagri), Sanoussi Diakhité, Younoussa Mballo du p2rs, Chérif Leheib Aïdara et El Hadj Mamadou Diao dit « mame boye »



À côté de ceux-ci, il y’a des piliers de la commune comme, Fabouly Gaye (ex leader dans l'opposition), Mame Coumba Cissé responsable Apr et du mouvement de soutien Ensemble pour le Sénégal, de Mamadou Salif Sow.



Mais aussi, il y a les députés Coumba Baldé et Sana Kandé, et la haute conseillère des collectivités territoriales, Mariama Daba Diamanka.



Avec tout ce beau monde, le candidat Macky devrait passer au premier tour, ils ne devraient même pas battre campagne. Face à ces ténors l’opposition ne devrait pas peser lourd.



Le maillage du réseau de Benno Bokk Yakaar a fini de s’installer partout dans le monde rural grâce au minutieux travail du DG de la Sodagri et président du Conseil départemental de Kolda. Ce dernier a sillonné ces dernières années toute la région voire tout le département en prêchant la bonne parole de son parti avec son fameux programme d’autosuffisance en riz. Ce programme a fini d’être une réalité. C’est pourquoi, les populations du monde rural ont fini d’adhérer à sa cause en le surnommant « Moussa, un homme de parole et de résultats ».



Chérif Léheib Aïdara, le président de Bamtaare senegal dispose lui aussi, d’un vaste réseau national acquis entièrement à sa cause et ce mouvement dispose d’une organisation parfaite.



Sanoussi Diakhité, DG de l’Office national de la formation professionnelle (onfp) dispose d’une arme redoutable pour convaincre les militants et les indécis pour voter pour Macky Sall. Il a fini de former presque tous les groupements de femmes et d’hommes puis les a financés afin qu’ils soient autonomes à travers une synergie efficace.



Quant à Mamadou Salif Sow du mouvement Ensemble pour le Sénégal qui a fait allégeance à Macky Sall, il dispose aussi un nombre très important de militants et sympathisants.



Il faut cependant reconnaître qu'il y a une division positive notée à Kolda, puisque tous les leaders, même s’ils ne sont pas d’accord œuvrent dans le même sens, celui de la réélection de Macky Sall....