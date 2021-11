Les premiers mots de Pape Guèye avec l’équipe nationale : « Ce choix n’a pas été forcé … Une fierté de défendre les couleurs du pays… »

Pape Alassane Guèye (22 ans) a officiellement intégré la tanière qu’il a rejointe ce mardi en début de soirée, précisément au Togo où le Sénégal doit jouer la 5e journée des éliminatoires du mondial 2022 ce jeudi. Une grande première pour le néo sélectionné qui a fait montre d’une grande excitation à l’idée de porter les couleurs sénégalaises.



Le marseillais qui fait partie des derniers joueurs à avoir fait le déplacement à Lomé connait déjà la plupart du groupe. Un groupe qu’il espère intégrer dans les meilleures conditions et démontrer ce qu’il sait faire. « Je suis très content, heureux et fier de rejoindre la sélection… Je viens d’arriver au Togo, je n’ai pas encore vu les joueurs mais je suis très content et j’espère que ça va bien se passer. J’ai joué contre beaucoup de joueurs de cette sélection. »



Concernant sa décision prise en faveur de l’équipe nationale du sénégalais, le jeune phocéen avoue avoir été en partie convaincu ou du moins rassuré par son partenaire sénégalais en club et surtout par son père. « J’ai joué avec Bamba Dieng qui m’a beaucoup parlé du Sénégal. Mon père aussi m’a beaucoup parlé du pays, c’est une fierté de défendre les couleurs du pays. »



Un choix « naturel » et mûrement réfléchi, dira-t-il : « C’est le choix du cœur. Ce choix n’a pas été forcé, il est normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays avec une très grosse équipe, un très bon coach et j’ai hâte de commencer cette aventure. »



Contre le Togo, ce jeudi, à 16h00 Gmt, Pape Guèye pourrait disputer ses premières minutes avec les Lions et le maillot sénégalais…