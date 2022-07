Les premiers mots de Cheikh O Diagne après sa libération : « Le combat ne fait que commencer »

Libéré ce vendredi, le membre fondateur de la plateforme dénommée And Samm Jokko Yi, Cheikh Oumar Diagne aura attendu 3 mois pour lancer le message qui résume son combat pour les actes de contre valeurs et la sauvegarde des acquis de la liberté et de la démocratie.



S’adressant au collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, le membre de And Sam Jikko Yi manifeste toute sa reconnaissance à l’endroit de ces vaillants citoyens qui se sont investis pour sa libération.



« Je tiens particulièrement à féliciter les membres du COLICOD. Je vu les efforts que vous avez fait pour ma personne. Mais sachez que le combat ne fait que commencer. Que je sois libre ou emprisonné, nous allons continuer la lutte » reconnait Cheikh Oumar Diagne promettant de se donner à fond pour soutenir les sénégalais dans leurs revendications légitimes.