Les premiers mots de Amadou Bâ, après sa nomination: « Cette confiance renouvelée, va nous permettre de nous atteler sur les priorités de l’heure… »

L’ancien ministre des affaires étrangères et aussi de l’économie et des finances vient d’être porté à la tête de la primature. Il devient ainsi le 4e ministre sous le magistère du président Macky Sall après Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mouhamad Boun Abdallah Dione. Après la dissolution du gouvernement précédent, Amadou Bâ a été choisi pour sa compétence, son dévouement et ses qualités selon le secrétaire général de la présidence de la république.



« Le président m’a appelé ce matin et a décidé de me nommer premier ministre pour que je puisse assurer la coordination à ses côtés. Je rends grâce à Dieu et remercie le chef de l’Etat pour sa confiance renouvelée » a t-il d'abord révélé. Toutefois, pour le nouveau premier ministre, les priorités majeures que le président a fixées à travers l’amélioration du pouvoir d’achat, de l’atténuation de la vie chère, le loyer, la sécurité, les inondations entre autres, sont clairement définies à travers les axes 1 et 2 du plan Sénégal émergent. Amadou Bâ se fixe comme principal objectif d'y travailler fermement avec le nouveau gouvernement qui sera mis en place dans les prochaines heures.