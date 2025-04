Les populations de Mbeuth s'opposent fermement à l’implantation d’un dépotoir d’ordures et interpellent les autorités

La colère gronde à Mbeuth. Les habitants de cette localité expriment leur vive opposition face à un projet d’implantation d’un dépotoir d’ordures dans leur zone. Selon eux, cette initiative menace gravement leur santé, leur environnement et leur cadre de vie.



Réunis en assemblée populaire, les résidents ont dénoncé un manque de concertation et pointé du doigt l'opacité autour du projet. « Nous ne pouvons pas accepter que notre village devienne une décharge à ciel ouvert. Nos terres sont fertiles, nos enfants méritent de grandir dans un environnement sain », a déclaré un des porte-paroles du collectif citoyen.



Les populations exigent des autorités locales et nationales un dialogue sincère ainsi que l’abandon pur et simple du projet. Elles appellent également à la recherche de solutions alternatives plus respectueuses des normes environnementales et de la dignité des communautés.



Déterminées à faire face, ces populations promettent de passer à la vitesse supérieure si des solutions ne sont pas trouvées...