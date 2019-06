« Les pays africains subissent la politique migratoire des étrangers… Il est temps d’inverser les rôles » (Alioune Tine, fondateur d’Africa Jom Center)

La question migratoire a été au cœur des discussions ce matin lors du lancement des activités du Réseau pour la défense des droits des migrants (Reddem). Ce cadre de réflexion portait essentiellement sur les mécanismes à mettre en œuvre pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les défenseurs des droits de l’homme, les organisations de la société civile ont fustigé l’image « écornée » véhiculée sur la migration en Afrique et les sièges de la fondation alors que le poids économique des migrants est non négligeable. Pour Alioune Tine, fondateur d’Africa Jom Center, les pays africains subissent la politique migratoire des étrangers à défaut de ne pas en disposer au niveau interne. Dès lors, l’ancien coordonnateur de la Raddho d’interpeller les différents acteurs des organisations de la société civile pour créer des réseaux pour développer une véritable solidarité des réseaux de la société civile.