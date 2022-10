Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 12 octobre 2022.

Monsieur Léonce NZALLY

, Administrateur civil principal, précédemment

Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) au Ministère de la Culture et de la Communication, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de l’Enseig

nement supérieur, de la

Recherche et de l’Innovation, poste vacant.