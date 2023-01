Les nominations en conseil des ministres de ce Mercred 04 Janvier 2023

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Makhtar LAKH, Commissaire aux enquêtes économiques principal, précédemment Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, est nommé Secrétaire général du Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, en remplacement de Monsieur Samba Ndao, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Fatou Binetou NDIAYE, Magistrat, est nommée Secrétaire général du Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique en remplacement de Monsieur Issa Sissokho, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Moctar Kéttani DOUCOURE, Inspecteur Principal des Douanes de classe exceptionnelle, est nommé Coordonnateur général de l’Inspection générale des finances en remplacement de Monsieur Amadou Niang, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Madame Fatoumata Niang BA, titulaire d’un Master 2 en Gestion des Ressources humaines, est nommée Président du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la promotion des Exportations au Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes et Entreprises, poste vacant ;

• Monsieur Tamsir NDIAYE, Ingénieur Géologue-environnementaliste, est nommé Directeur général de l’Agence nationale pour les Energies renouvelables (ANER), en remplacement de Monsieur Djiby Ndiaye, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mor Khoudia GUEYE, Inspecteur principal de l'Education de la Jeunesse et des Sports, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi ;

• Monsieur Mbaye NDIAYE, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur des Opérations douanières, est nommé Coordonnateur de la Direction générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Moctar Kéttani DOUCOURE, appelé à d’autres fonctions;

• Monsieur Papa Thialaw FALL, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise à la Direction

générale des Douanes, est nommé Directeur du Contrôle interne, en remplacement de Monsieur Abdoul Khadre Dieylani NIANG, appelé à d’autres fonctions;

• Monsieur Babacar MBAYE, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur régional des Douanes de Dakar-Port, est nommé Directeur des Opérations douanières, en remplacement de Monsieur Mbaye NDIAYE appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mouhamadine Oumar BA, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment membre de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), est nommé Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise, en remplacement de Monsieur Papa Thialaw FALL, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Malick MBAYE, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur du Renseignement et des Enquêtes douanières, est nommé Directeur des Enquêtes douanières ;

• Monsieur Amidou NDIAYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Directeur régional des Douanes du Nord, est nommé Directeur du Renseignement, de l’Analyse du Risque et de la Valeur à la Direction générale des Douanes ;

• Monsieur Papa Djigdjam DIOP, Inspecteur principal des Douanes, précédemment en service à la Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise, est nommé Directeur des Ressources humaines à la Direction générale des Douanes ;

• Monsieur Abdoul Khadre Djeylani NIANG, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur du Contrôle interne à la Direction générale des Douanes, est nommé Directeur de la Logistique et des Finances ;

• Monsieur Abdourahmane WADE, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, précédemment Directeur des Systèmes informatiques douaniers, est nommé Directeur des Systèmes d’Information des Douanes ;

• Monsieur Ibrahima FAYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Directeur régional des Douanes de l’Ouest, est nommé Directeur régional des Douanes de Dakar-Port, en remplacement de Monsieur Babacar MBAYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Ahmadou THIOYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Port Nord, est nommé Directeur régional des Douanes de l’Ouest, en remplacement de Monsieur Ibrahima FAYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Abdourahmane BA, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Chef de Visite au Bureau des Douanes de Dakar-Port Sud, est nommé Directeur régional des Hydrocarbures ;

• Monsieur Ousmane FAYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Port Centre, est nommé Directeur régional des Unités maritimes ;

• Monsieur Ousmane KANE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Port Sud, est nommé Directeur régional des Douanes du Nord, en remplacement de Monsieur Amidou NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Bourama DIEME, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Directeur régional des Douanes du Centre, est nommé Directeur régional des Douanes du Sud-est, en remplacement de Monsieur Saliou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Saliou DIOUF, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Directeur régional des Douanes du Sud-est, est nommé Directeur régional des Douanes du Centre, en remplacement de Monsieur Bourama DIEME, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Ndeye Arame FALL, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Receveur général du Trésor, est nommée Directeur de l’Informatique à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Monsieur Saloum Diop, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Fatimata Baba WONE, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Fondé de pouvoirs du Trésorier Général, est nommée Receveur général du Trésor à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de madame Ndèye Arame FALL, appelée à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mamadou Moustapha DIALLO, titulaire d'un Master en Finances Publiques, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, poste vacant ;



• Monsieur Baba NDOYE, titulaire d’un Master en Gestion touristique, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et Financières au Ministère du Tourisme et des Loisirs ;

• Madame Aïssatou Jeanne NDIAYE, Ingénieur en informatique, est nommée Directeur des Technologies de l’Information et de la Communication au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, en remplacement de Monsieur Achim Malick NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Alhousseynou KOULIBABY, Ingénieur en Télécommunication et Réseaux, est nommé Directeur des Télécommunications au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, en remplacement de Monsieur Modou Mamoune NGOM, appelé à d’autres fonctions.