Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 2 Mai 2018

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Madame Safiatou NDIAYE, Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, est nommée, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence RAJAONARIMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial, Président de la République de Madagascar, avec résidence à Pretoria ;



- Madame Safiatou NDIAYE, Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, est nommée, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Filipe NYUSI, Président de la République du Mozambique, avec résidence à Pretoria ;



- Monsieur Aboubacar Sadikh BARRY, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre-conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Washington, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Nana AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, avec résidence à Accra ;



- Monsieur Issa WAGUE, Administrateur de Société, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Pointe-noire, poste vacant.