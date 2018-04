Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 11 Avril 2018

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Aliou NDIAYE, Conseiller en Planification, titulaire du diplôme d’Etudes supérieures bancaires et financières du Centre Ouest africain de Formation et d’Etudes bancaires, est nommé Directeur de la Monnaie et du Crédit, en remplacement de Madame Oulimata DIOP, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Allé Nar DIOP, Inspecteur principal du Trésor, titulaire d’un Doctorat d’Etat en Economie, est nommé Directeur Général Adjoint de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, en remplacement de Monsieur Babacar NDIR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Samba FALL, Administrateur civil principal, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget en remplacement de Monsieur Pape Oumar DIALLO.