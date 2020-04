« Les mesures d'interdiction de déplacements inter-région ne sont pas rigoureusement respectées par les Sénégalais » (Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé)

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a demandé aux transporteurs et autres automobilistes de respecter les mesures restrictives pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19. « Les mesures d'interdiction de déplacements inter-région ne sont pas rigoureusement respectés par les Sénégalais. Cette attitude au-delà d'exposer les auteurs à la maladie, favorise la propagation du virus », a regretté Abdoulaye Diouf Sarr.



Conformément aux annonces de Aly Ngouille Ndiaye, il y a quelques jours, l’autorité sanitaire a insisté sur le port systématique de masque dans les lieux publics. « Les commerçants font partie des personnes les plus exposées. Par exemple, sur les 5 cas communautaires, 4 sont des commerçants. C’est pourquoi j’insiste sur le port systématique de masques dans les lieux publics, conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur », a recommandé Diouf Sarr.



Ces mesures drastiques ont pour but de mettre un coup de frein à la contamination communautaire. « J'ai demandé à mes services un renforcement continu des moyens du personnel de santé », a-t-il ajouté.