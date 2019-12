Les mécaniciens provisoirement installés derrière l’aéroport LSS attirent l’attention de l’État sur leur situation

Les mécaniciens provisoirement installés à ‘’Camb gui’’, derrière l’aéroport Léopold Sédar Senghor, se sont réunis autour de l’association ‘’Mbolo moy dolé’’ et interpellent le gouvernement du Sénégal sur leur situation. Ces derniers souhaiteraient être relogés dans un site beaucoup plus adéquat, selon Cheikh Tidiane, secrétaire général en charge des garages. Il s’est aussi s’exprimé sur les causes du phénomène Barca/Barcaq. Selon lui, l’État doit maintenir ses jeunes en les soutenant dans «leur secteur d’activités, car s’il ne le fait pas, les jeunes vont continuer à rallier l’Europe à travers des pirogues de fortune...»