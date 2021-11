Les mauvaises notes de Mamadou Diop Decroix à Cheikh Oumar Anne : « 45.5 % de réussite au bac, ce n'est pas bon... On doit pouvoir avoir 80 à 90%... Vous avez un problème de vision! »

Mamadou Diop Decroix n'a pas été tendre lors de son allocution dans l'hémicycle, à l'occasion du vote du projet de budget du ministère de l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche.



Devant le ministre Cheikh Oumar Anne chargé dudit ministère, Decroix de lister les "mauvaises notes" de Mr Hann et par ricochet du gouvernement en place.



"Vous avez un problème de vision" a lancé le député de l'opposition qui estime que " 45.5 % de réussite au bac c'est pas bon... On doit pouvoir avoir 80 à 90%..." Poursuivant, il fera part de ses doutes sur les 52 milliards annoncés par le MESRI, dans le cadre de l'exercice 2022, pour la modernisation des équipements scientifiques universitaires, "j'aimerais aller visiter dans quelques mois si ces laboratoires sont bien équipés..."