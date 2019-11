Les larmes aux yeux, mère Ndiaya, grand-mère de Sidy Sarr, prie pour son petit-fils...

Après avoir perdu sa grand-mère paternelle, il y'a de cela quelques mois. Sidy Sarr, l'international Sénégalais a reçu les prières et bénédictions de sa grand-mère maternelle (Mère Ndiaya.) Un soutien de taille pour le natif de Walidaan qui y a tapé ses premières balles. Extrêmement émue et fière de son petit protégé, elle n'a pas pu contenir ses larmes au moment de s'exprimer. Submergée par l'émotion, Mère Ndiaya a quand même tenu à formuler des prières et bénédictions pour l'ancien joueur de l'ASC Walidaan de Thiès...