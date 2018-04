Les innovations agricoles : Un enjeu considérable pour l’avenir de l’économie africaine

Dakar sera du 10 au 12 avril, la plaque tournante des acteurs du monde agricole. Pour cause, le Centre Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) réunit à cette date tous les représentants des organisations de producteurs du secteur privé, de la société civile et des décideurs politiques du secteur agricole, ainsi que des secteurs des systèmes nationaux de recherche agricole d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.



L’objectif de cette rencontre est de passer en revue les principaux résultats obtenus en terme de forces et de faiblesses dans le secteur agricole, de mobiliser les expertises dans les différents pays participants à travers un programme de productivité en Afrique de l’Ouest.



Au-delà des efforts d’intégration, le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural a rappelé la nécessité de construire une agriculture soutenue dans la durée afin d’assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différents espaces. Le Dr Pape Abdoulaye Seck souligne à cet effet que l’agriculture est de nos jours la locomotive de la croissance en mobilisant la part la plus importante de la population.