Les images du Gala de la Solidarité organisé par l'association Proxim'Médina, coaché par Cheikh Ahmed Tidiane Ba

Placé sous le marrainage de la Première Dame, Mme Mariene Faye Sall, le Gala de la Solidarité organisé par l'association Proxim'Médina dont Cheikh Ahmed Tidiane Ba en est le Président du Conseil d'administration, a réuni du beau monde composé d'artistes, de footballeurs, de vieilles amitiés, et surtout de fils de la Médina.

L'objectif de cette grande soirée animée par Youssou Ndour et le Super Étoile, était de collecter des fonds pour financer les projets des jeunes de la Médina et l'autonomisation des femmes médinoises. Ce, pour les sortir de la pauvreté, de l'oisiveté et des tentations dommageables qui gangrènent la Médina. Nous revenons sur les temps forts de cette belle soirée...