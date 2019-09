Les images de la visite du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal dirigé par son Président Serigne Cheikh Tidiane SY ibn Serigne Abdou Aziz Al Amin ce samedi 7 Septembre 2019 à la grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar .

La visite de ce bijou architectural et technologique est mémorable et pleine de symbole, a déclaré le Secrétaire Général du Cadre, le Dr Cheikh Guèye, membre de Rawdou Rayaahin. Cette maison de Dieu est le symbole de l'unité Islamique au Sénégal affirmait le Président du cadre.Ils n'ont pas manqué de féliciter tous les mourides, particulièrement les Khalifes qui ont béni ce grand projet et les autres musulmans qui ont contribué à sa réalisation en si peu de temps. Ils ont félicité le Diawrigne Mbakiyou Faye représentant du Khalife Général des Mouride à Dakar et manager du chantier et toute son équipe.Les représentants des familles religieuses, des Ibadou Rahmane, des représentants des Chiites ont tous magnifié cette mosquée qu'ils considèrent également comme un temple du savoir et un facteur d'unité des musulmans.