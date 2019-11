Les images de la journée nationale pour l’Education des Filles célébrée à Kolda avec Amy Sarr Fall comme marraine

En marge de la Journée nationale de l'éducation des filles, le Réseau des Femmes Enseignantes de Kolda a affiché sa détermination à lutter contre l’abandon scolaire, à l'occasion d'une cérémonie qui s’est déroulée au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda , en présence des autorités de la localité. Pour cause, indique Safietou Diene, Présidente du Réseau, les mariages précoces et le manque de moyen sont les facteurs principaux, doublés d’un manque de motivation qui sévit dans la région. Et c’est pour inverser cette tendance, que nous avons unanimement choisi Amy Sarr Fall pour être la marraine de cette manifestation. Nous la suivons régulièrement sur sa page Facebook et pour beaucoup de jeunes filles ici à Kolda, c’est une véritable source d'espoir et une icône du leadership féminin.” En effet, l’enjeu de l’abandon scolaire est de taille dans la capitale du Fouladou. Pour l’inspecteur de l’Académie Mamadou Goudiaby, la venue de Mme Fall est à saluer au même titre que ses efforts inlassables pour promouvoir l’éducation, d’autant plus que son soutien financier a permis l'organisation de la journée. Un sentiment largement repris par les différentes autorités présentes, y compris le représentant du Maire et le Proviseur.





Amy Sarr Fall: "Partout où les professeurs du Sénégal m’appelleront, je répondrais présente, à chaque fois que je le pourrais, car ils font le métier pour lequel j’ai le plus grand respect."



Lors de son discours, Amy Sarr Fall a vivement remercié le Réseau des Femmes Enseignantes pour cet honneur et félicité les mamans qui ont tenu à faire le déplacement: « Si je suis venue de Dakar pour cet événement, c’est parce que je suis sensible à l’engagement des professeurs pour la réussite sociale de leurs élèves. Personne ne peut vous remercier assez. Partout où les professeurs du Sénégal m’appelleront, je répondrais présente, à chaque fois que je le pourrais, car ils font le métier pour lequel j’ai le plus grand respect.” A l'endroit des parents, la marraine dira, “Les parents doivent soutenir leurs filles afin qu’elles puissent demain subvenir de manière autonome à leurs besoins. Elles sont premières partout et leur potentiel intellectuel est immense. Luttons tous contre l’abandon scolaire car le Sénégal a besoin de ses deux moitiés pour se développer.Mention spéciale aux mamans qui ont fait le déplacement et qui sont les grandes artisanes de la réussite de leurs filles »



Ce discours a été salué par les autorités locales, en particulier le Proviseur du Lycée Alpha Molo Baldé, qui a décelé en la marraine une source d’inspiration pour la jeunesse koldoise avant de l'inviter à revenir l’année prochaine.