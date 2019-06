Les graves révélations de TAS : « La dette publique a atteint la somme de 8.400 milliards… Le Sénégal va aller vers un ajustement structurel »

Le Sénégal va droit vers un ajustement structurel avec une dette de 8.400 milliards de FCFA en fin d’année 2018. Selon Thierno Alassane Sall, le leader de la République des valeurs, Macky Sall a mis le pays dans une situation économique désastreuse raison pour laquelle « il est devenu tout d’un coup friand au dialogue ».



C’est la révélation qu’il a faite en tout cas, lors de l’émission « Objection » de ce Dimanche. Selon lui en effet, la dette du 1er trimestre 2019 est de 458 milliards par rapport à 144 milliards en Mars 2018. Il a ainsi fait savoir que le déficit a fait plus que tripler et serait même égal à l’ensemble du déficit de l’année 2018.



En fin 2018, la dette publique a elle augmenté de près de 1200 milliards de FCFA pour atteindre la somme de 8400 milliards, a-t-il aussi révélé. Le Sénégal, affirmera le leader de la « République des valeurs », va aller vers un ajustement structurel. Le FMI et la Banque mondiale auraient même obtenu du Gouvernement de réaliser un ajustement structurel après les élections, affirmera t-il. « Et Macky Sall ne peut le faire sans que le front politique et social ne se calme », dira-t-il pour expliquer la tenue pressante de ce dialogue.



« Je ne suis pas dans un dialogue organisé par Macky Sall pour sortir du gouffre dans lequel il s’est mis et mis le Sénégal … Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de dialogue plus consensuel que les assises nationales », dira TAS. Qui enfin note que, si Macky Sall était sincère dans ses appels à des discussions, il n’aurait pas tripoté la Constitution pour introduire ses réformes et après demander à s’asseoir « pour voir par des petites mesures cosmétiques comment les alléger... »