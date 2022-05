Les fortes recommandations du président Macky Sall au ministre de la Santé, le Dr Khémesse Ngom Ndiaye

Le ministre en a profité pour exprimer ses vifs remerciements à Macky Sall ‘’pour la confiance à (sa) modeste personne pour diriger le département de la Santé et de l’Action sociale’’. Mais également, pour transmettre ses ‘’condoléances attristées à l’ensemble des familles, aujourd’hui au niveau de Tivaouane, au Khalife général des Tidianes mais également à l’ensemble des populations, avec cet évènement malheureux qu’on regrette vivement’’.

Nommée il y a quelques jours au poste de ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Dr Khémesse Ngom Ndiaye a été reçue en audience dans l’après-midi de ce lundi. Une première audience pour définir les orientations du président Macky Sall, a confié la remplaçante de Abdoulaye Diouf Sarr, à sa sortie de ce tête-à-tête, au palais.‘’J’ai reçu les orientations du président Macky Sall qui portent naturellement sur 3 dimensions : l’environnement du travail, les équipements et les infrastructures, mais, également les ressources humaines’’, a confié le ministre qui a relevé, à cette occasion, la nécessité d’apporter beaucoup de changements.‘’Il va falloir des renforcements, mais surtout améliorer la qualité de tout ce qui se faisait’’, a-t-elle déclaré concernant ces 3 dimensions mises en exergue par le président Macky Sall. Des améliorations, a-t-elle dit, en reconnaissant que ‘’l’Etat a fait d’énormes efforts en terme d’équipement et d’infrastructures, mais également en terme de renforcement de personnel. L’accent sera mis beaucoup plus sur la prévention en terme de qualité mais également en terme de prévention des décès et des risques à tous les niveaux’’.