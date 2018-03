Les femmes sont capables de diriger … Il faut les orienter vers les métiers réservés aux hommes … (Amy Sarr Fall)

En ce 8Mars, journée dédiée à la femme, Intelligences Magazine a organisé la cinquième édition de son déjeuner débat Entr’Elles.

Cette rencontre a regroupé plus de 200 jeunes filles sélectionnées parmi les meilleures de leurs établissements autour du thème “Féministes tant qu’il le faudra!”



Un déjeuner débat qui a réuni des femmes leaders qui ont servi de mentor à ces jeunes filles, le temps d’un déjeuner sous la présence effective du ministre de l’éducation nationale Serigne Mbaye Thiam. Amy Sarr Fall initiatrice de Entr’Elles, prône le leadership féminin et c’est ainsi que pour elle, il est temps d’orienter les filles vers les métiers réservés aux hommes, car les femmes sont capables de diriger, et pour elle, l’excellence est au coeur du leadership féminin.