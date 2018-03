Les femmes de Nord Foire s’autonomisent : Le leadership féminin face aux défis du développement

Toujours dans la mouvance de la fête des femmes, celles sises dans la localité de Nord Foire ont organisé ce samedi une manifestation. Une rencontre présidée par le Dage à la présidence de la République, Abdoulaye Ndour, en compagnie du ministre et maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr et d'une forte délégation composée de personnalités de la zone.



Lors de la cérémonie, un hommage a été rendu à Adjaratou Ndèye Youm, une femme battante qui a su marquer la population de Nord Foire par ses actes de bienfaisance et son dévouement aux préoccupations des citoyens. De même, des attestations ont été remises aux femmes ayant bénéficié de formation dans les transformations des produits locaux.



Après la conquête de l’égalité homme/femme, de la parité, est venue l’heure pour les femmes de revendiquer leur autonomisation. Combat qu’elles comptent mener jusqu’à l’obtention de leur nouvelle quête...