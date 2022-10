Les femmes de « Mimi 2024 » répondent à Ndèye Marième Badiane : « Elle n’a qu’à raisonner son ancien étudiant de ne pas tenter un 3ème mandat, tout le reste n’est que futilité et enfumage »

Les femmes regroupées autour de l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental n’ont pas raté la ministre d’État qui s’est prononcée sur le cas de la députée du côté des non-alignés.



Dans « Entretien avec Dakaractu », Ndèye Marième Badiane a estimé que Aminata Touré est l’enfant gâtée du président Macky Sall : « Elle a été Premier ministre, ministre de la justice et présidente du CESE par la volonté du président Macky Sall. C’est l’enfant gâté qui trépigne et qui crache dans la soupe… C’est plutôt des remerciements qui étaient appropriés à l’endroit du président plutôt que des piques », nous confiait ainsi la présidente du mouvement national des femmes de Benno. Une sortie qui a suscité la réplique du camp de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré.



D’après les femmes de Mimi 2024, Ndèye Marème Badiane, est le nouveau membre du CS2I (comité spécial d’insultes et d’invectives). Elles lui rappellent également que c’est quand Macky Sall, opposant n’ayant rien à offrir que Mme Aminata Touré alors fonctionnaire internationale en poste qui a choisi de venir prendre le risque de l’accompagner. D’ailleurs, durant 10 ans, Aminata Touré a tout donné à Macky Sall, tout, malgré les nombreuses injustices qu’il lui a fait subir. « C’est Macky Sall qui est débiteur dans les états de la comptabilité politique et morale. Ça, tous les sénégalais le savent. Cette dernière trahison de Macky Sall est celle de trop », précisent les femmes « Mimistes » qui se défoulent sur l’ancienne professeure du président de la République, première présidente du mouvement des femmes de l’APR avant d’être débarquée par Macky Sall au profit de Ndèye Saly Dieng et qui n’a jamais été nommée à la tête d’un ministère.



La coordination des femmes de Mimi Touré considère que, ce déballage sur leur leader est un signe manifeste d’un bataillon silencieux des grands frustrés de l’APR, dont Marième Badiane. « Elle ne fait que du « waslou aakh » en s’en prenant à Mme Aminata Touré. En s’inscrivant au CS2I, Mme Badiane du haut de ses 80 ans veut se rappeler au souvenir de Macky Sall qui l’a envoyée depuis longtemps à la retraite. Si Professeur Marème Badiane veut faire œuvre utile qu’elle conseille à son ancien étudiant de sa classe d’Anglais Macky Sall, de renoncer à un troisième mandat juridiquement et moralement impossible. Tout le reste n’est que futilité et enfumage » conseillent-elles à la ministre d’État...