Les femmes de Fatick accompagent le président Macky Sall dans la lutte contre la covid-19 sous la houlette de Thérèse Faye Diouf...

Le samedi 06 juin 2020, les femmes du département de Fatick ont procédé à la distribution officielle de 20 mille masques collectés. C’était sous la présidence de Mme Seynabou Guèye Sall, gouverneur de la région.

Ainsi, pour assurer un plein succès au combat impulsé par l'État du Sénégal contre le covid-19, Mme Ndèye Saly Diop, Ministre de la Famille, a mis en place un programme intitulé « Une femme, un masque" et a désigné Mme Thérèse Faye Diouf pour assumer les tâches de Coordonnatrice et de point focal de la Région de Fatick

En vue de ce succès, Madame la Directrice Générale, dans une démarche inclusive, a su enregistrer grâce à la détermination des femmes qu'elles soient députées, membres du HCCT, membres de Conseils municipaux, bajjanu goox ou encore relais communautaires, membres de la société civile, membres de la CNTS, la collecte auprès des trois départements d'un peu plus de 61 000 masques. Une façon pour ces femmes de la région de Fatick, d'accompagner le président Macky Sall dans la lutte contre la covid-19, dira Thérèse Faye Diouf...