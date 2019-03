« Les femmes assurent des responsabilités fortes au sein de la société et au sein de la communauté dans la discrétion et l’efficacité » (Pr Djiby Diakhaté)

La femme occupe une place privilégiée en Afrique et plus particulièrement au sein de la société sénégalaise. C’est l’assertion du sociologue Djiby Diakhaté qui animait ce jeudi 07 mars, coïncidant avec la célébration des femmes de Ndèr, une conférence au Centre de formation professionnelle (Cfp) de Dakar sur le thème : Le rôle de la femme en politique. A l’en croire, même du point de vue anthropologique, les femmes sont au cœur du dispositif sociétal. Ce qui le pousse à affirmer que «les femmes assurent des responsabilités fortes au sein de la société et au sein de la communauté dans la discrétion et l’efficacité». Pour réussir un développement inclusif et participatif, ce maitre de conférences considère que la femme doit jouer pleinement son rôle de fer de lance.